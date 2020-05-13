شوف احلي فيو للبحر من شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)
|في راس سدر استمتع بأحلي فيو للبحر من شاليهك واستثمر براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومحلات تجارية وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059444
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