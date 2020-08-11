شوف اجمل بحر ف السخنة وتعالي امتلك شاليه ف السخنة

شاليه بالرووف في العين السخنة يعني هتشوف البحر كل يوم من مكانك وكمان هتشوف المعالم الحضارية ونهر النيل وحاجات كتير حلوة والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل اللي هتحتاجه جمب شاليهك اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب وصيف كل يوم في السخنة