شوف اجمل بحر ف السخنة وتعالي امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)
|شاليه بالرووف في العين السخنة يعني هتشوف البحر كل يوم من مكانك وكمان هتشوف المعالم الحضارية ونهر النيل وحاجات كتير حلوة والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل اللي هتحتاجه جمب شاليهك اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب وصيف كل يوم في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|308,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064829
153,000 جنيه
396,000 جنيه