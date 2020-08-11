شوف اجمل بحر ف السخنة وتعالي امتلك شاليه ف السخنة

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صورة الاعلان: شوف اجمل بحر ف السخنة وتعالي امتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

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شاليه بالرووف في العين السخنة يعني هتشوف البحر كل يوم من مكانك وكمان هتشوف المعالم الحضارية ونهر النيل وحاجات كتير حلوة والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل اللي هتحتاجه جمب شاليهك اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب وصيف كل يوم في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 308,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064829
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