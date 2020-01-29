شواية كتاب كهربائية وسندويتش ميكر ماركة مور ضمان عامين اللون: اسود النوع: شواية جرانيت مقبض: عازل للحرارة الترموستات: يوجد القدرة بالواط: 1600 الضمان: عامين الوصف العام: تصلح للشوى داخل وخارج المنزل لانها بدون دخان امكانية فصل الواح التسخين لسهولة التنظيف امكانية فتح الشواية 180 درجة لمضاعفة كمية الشوى لشوى جميع انواع اللحوم والدواجن والاسماك تعمل كسندوتش ميكر يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجمل