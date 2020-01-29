(للبيع)
|شواية كتاب كهربائية وسندويتش ميكر ماركة مور ضمان عامين اللون: اسود النوع: شواية جرانيت مقبض: عازل للحرارة الترموستات: يوجد القدرة بالواط: 1600 الضمان: عامين الوصف العام: تصلح للشوى داخل وخارج المنزل لانها بدون دخان امكانية فصل الواح التسخين لسهولة التنظيف امكانية فتح الشواية 180 درجة لمضاعفة كمية الشوى لشوى جميع انواع اللحوم والدواجن والاسماك تعمل كسندوتش ميكر يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|825 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050942
440,000 جنيه
750,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,399 جنيه
390 جنيه
325 جنيه
425 جنيه
210 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل