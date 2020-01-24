شواغر وظيفيه بمجالات متعددة شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر

1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و يكون مسؤول عن الصيانة 4- ميكانيك سيارات صغيرة يشترط للتخصصات دبلوم الميكانيك أو دبلوم في الآلات أو محركات السيارات و خبرة على الأقل 2 سنوات . 5- عمال محطة وقود (تعبئة بنزين للسيارات ) يشترط خبرة لا تقل عن سنة و مستوى إعدادي على الأقل 6- موظفين استقبال الزبائن بالمحطة 7- مسؤولين الحسابات ( كاشير ) la caisse يشترط خبرة لا تقل عن سنة التحدث باللغة الإنجليزية بنسية 50 بالمئة التواصل 0701203031