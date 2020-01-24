شواغر وظيفيه بمجالات متعددة شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و يكون مسؤول عن الصيانة 4- ميكانيك سيارات صغيرة يشترط للتخصصات دبلوم الميكانيك أو دبلوم في الآلات أو محركات السيارات و خبرة على الأقل 2 سنوات . 5- عمال محطة وقود (تعبئة بنزين للسيارات ) يشترط خبرة لا تقل عن سنة و مستوى إعدادي على الأقل 6- موظفين استقبال الزبائن بالمحطة 7- مسؤولين الحسابات ( كاشير ) la caisse يشترط خبرة لا تقل عن سنة التحدث باللغة الإنجليزية بنسية 50 بالمئة التواصل 0701203031
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: - الرباط
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/3/2020
رقم الإعلان: 2056839
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صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم من المغرب جميع العمالة الحرفية من عدة تخصصات - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم من المغرب جميع العمالة الحرفية من عدة تخصصات

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب العمالة الحرفية من جباصين - صباغين منازل - معلم سيراميك ورخام - ف.

1 درهم

24/1/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم من المغرب جميع العمالة الحرفية من عدة تخصصات - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب تستقدم من المغرب جميع العمالة الحرفية من عدة تخصصات

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب العمالة الحرفية من جباصين - صباغين منازل - معلم سيراميك ورخام - ف.

1 درهم

8/1/2020
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