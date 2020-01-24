شواغر وظيفيه بمجالات متعددة شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر

(فرصة عمل)
|1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و يكون مسؤول عن الصيانة 4- ميكانيك سيارات صغيرة يشترط للتخصصات دبلوم الميكانيك أو دبلوم في الآلات أو محركات السيارات و خبرة على الأقل 2 سنوات . 5- عمال محطة وقود (تعبئة بنزين للسيارات ) يشترط خبرة لا تقل عن سنة و مستوى إعدادي على الأقل 6- موظفين استقبال الزبائن بالمحطة 7- مسؤولين الحسابات ( كاشير ) la caisse يشترط خبرة لا تقل عن سنة التحدث باللغة الإنجليزية بنسية 50 بالمئة التواصل 0701203031
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|- الرباط
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056839
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم