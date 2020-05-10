شنطة - tommy تومي من امريكا وموقع هاتولنا دوت كوم هتشحنها من امريكا لمصر

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاتولنا دوت كوم | Hatolna.com
|التليفون:
|01018895594
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059243
600 جنيه
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