شنطة guess الاصلية من امريكا عن طريق هاتولنا دوت كوم

(للبيع)
|شنطة جيس جلد طبيعي 100% بها سلسلة من الفضة الخالصة و لوجو جيس من الفضة ايضا 0 شنطة كتف عملية و انيقة تتميز بجودتها و من الداخل تتكون من البوليستر و حجمها 25*15 سم 0 يمكنك شرائها من امريكا عن طريق هاتولنا دوت كوم وسيط الشراء من امريكا 0
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01096859558
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050298
1,000 دولار