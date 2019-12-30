شنطة guess الاصلية من امريكا عن طريق هاتولنا دوت كوم

شنطة جيس جلد طبيعي 100% بها سلسلة من الفضة الخالصة و لوجو جيس من الفضة ايضا 0 شنطة كتف عملية و انيقة تتميز بجودتها و من الداخل تتكون من البوليستر و حجمها 25*15 سم 0 يمكنك شرائها من امريكا عن طريق هاتولنا دوت كوم وسيط الشراء من امريكا 0