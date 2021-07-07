(للبيع)
|شنطة لقم 108 قطعة 🔥 ماركة سبين التايوانية 👌 المواصفات : مجموعة البت: 108 قطعة الأحجام: 1/2 بوصة و 1/4 بوصة مزود بأذرع تصعيد للفك والتثبيت كيس: بلاستيك الشركة المصنعة: Spin الأصل: تايوان السعر 2500 ج موجود في متجرنا علي سوق دوت كوم .بتعمل الطلب وبيوصل لحد مكانك 👇👇👇 / ولو في اي استفسار بخصوص الطلب بتكلمنا 😁🤙 01010533997📞 لقم #سبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101838
30 جنيه
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