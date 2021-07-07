شنطة لقم 108 قطعة 🔥 ماركة سبين التايوانية 👌 المواصفات : مجموعة البت: 108 قطعة الأحجام: 1/2 بوصة و 1/4 بوصة مزود بأذرع تصعيد للفك والتثبيت كيس: بلاستيك الشركة المصنعة: Spin الأصل: تايوان السعر 2500 ج موجود في متجرنا علي سوق دوت كوم .بتعمل الطلب وبيوصل لحد مكانك 👇👇👇 / ولو في اي استفسار بخصوص الطلب بتكلمنا 😁🤙 01010533997📞 لقم #سبي