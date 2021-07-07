شنطة لقم 108 قطعة 🔥

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شنطة لقم 108 قطعة 🔥 ماركة سبين التايوانية 👌 المواصفات : مجموعة البت: 108 قطعة الأحجام: 1/2 بوصة و 1/4 بوصة مزود بأذرع تصعيد للفك والتثبيت كيس: بلاستيك الشركة المصنعة: Spin الأصل: تايوان السعر 2500 ج موجود في متجرنا علي سوق دوت كوم .بتعمل الطلب وبيوصل لحد مكانك 👇👇👇 / ولو في اي استفسار بخصوص الطلب بتكلمنا 😁🤙 01010533997📞 لقم #سبي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر علي
التليفون: 01069544442

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2021
رقم الإعلان: 2101838
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29/6/2021
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