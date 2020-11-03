شنطة رجالي او حريمي باك و كروس و هاند باج متعددة الاغراض

الحق العرض من شركة Gang bag للشنط و المحافظ الرجالي المتميزة شنطة متعددة الاغراض ممكن تبقي باك وتتشال علي الظهر او كروس او هاند باج اتقل خامة جينز و المقاسات متعددة كود Duf1 مقاس 26×27×42 سم حوالي 32 لتر ب 300 ج بدلا من 400 كود Duf1jumbobig مقاس 28×28×55 سم حوالي 50 لتر ب 325 ج كود Duf1extrabig60 مقاس 30×30×58 سم حوالي 60 لتر ب 340 ج تنفع للنادي والمدرسة وللجيش و السفر وللجامعة