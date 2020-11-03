شنطة رجالي او حريمي باك و كروس و هاند باج متعددة الاغراض

(للبيع)
|الحق العرض من شركة Gang bag للشنط و المحافظ الرجالي المتميزة شنطة متعددة الاغراض ممكن تبقي باك وتتشال علي الظهر او كروس او هاند باج اتقل خامة جينز و المقاسات متعددة كود Duf1 مقاس 26×27×42 سم حوالي 32 لتر ب 300 ج بدلا من 400 كود Duf1jumbobig مقاس 28×28×55 سم حوالي 50 لتر ب 325 ج كود Duf1extrabig60 مقاس 30×30×58 سم حوالي 60 لتر ب 340 ج تنفع للنادي والمدرسة وللجيش و السفر وللجامعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشتري من البيت
|التليفون:
|01009158864
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078141
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