شنطة رجالي او حريمي باك و كروس و هاند باج متعددة الاغراض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شنطة رجالي او حريمي باك و كروس و هاند باج متعددة الاغراض - في القاهرة مصر

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الحق العرض من شركة Gang bag للشنط و المحافظ الرجالي المتميزة شنطة متعددة الاغراض ممكن تبقي باك وتتشال علي الظهر او كروس او هاند باج اتقل خامة جينز و المقاسات متعددة كود Duf1 مقاس 26×27×42 سم حوالي 32 لتر ب 300 ج بدلا من 400 كود Duf1jumbobig مقاس 28×28×55 سم حوالي 50 لتر ب 325 ج كود Duf1extrabig60 مقاس 30×30×58 سم حوالي 60 لتر ب 340 ج تنفع للنادي والمدرسة وللجيش و السفر وللجامعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اشتري من البيت
التليفون: 01009158864

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العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078141
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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3/11/2020
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الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
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30/12/2020
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محلين للايجار متفرع من شارع فيصل على بعد دقيقة من شارع فيصل الرئيسى

(للإيجار)

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30/12/2020
صورة الاعلان: نوفرالمربيات ,الشغالات,را عيات للمسنين لكافة المحافظات

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30/12/2020
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امتلك شاليه بحديقة في راس سدر

(للبيع)

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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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30/12/2020
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شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر

(للتقسيط)

بمقدم 120 الف امتلك شاليه من روزا في راس وهتعيش جمال الطبيعة وهتجدد طاقتك من تانى شاليهك واختار نظام.
العنوان:

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القسم: 

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30/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر

امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر

(للتقسيط)

بمقدم62 الف امن مستقبل اولادك واستثمر بامتلاك شاليه في راس سدر وسط شبه جزيرة بخصوصية تامة علي البحر .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر

(للتقسيط)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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115,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: تصاميم مطابخ \ مطابخ سمارت \ ديكورات مودرن

تصاميم مطابخ \ مطابخ سمارت \ ديكورات مودرن

(للبيع)

تصاميم مطابخ \ مطابخ سمارت \ ديكورات مودرن 01096964025 مطابخ من اجود انواع الخشب المعالج ضدد المياه .
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب Graphic designer & Social Media Specialist لكبرى شركات المطاعم بالسعو

مطلوب Graphic designer & Social Media Specialist لكبرى شركات المطاعم بالسعو

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لكبرى شركات المطاعم بالسعودية: Graphic designer & Social Media Specialist *** الشروط : - .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مشرف عام لشركة مقاولات بالإحساء - السعودية

مطلوب مشرف عام لشركة مقاولات بالإحساء - السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لشركة مقاولات – بالإحساء - السعودية: #مشرف_عام ( معماري) *** الشروط : -خبرة ممتازة في أعم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة )

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة )

(فرصة عمل)

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة لاتقل عن 1.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

30/12/2020
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