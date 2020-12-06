شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

دلوقتى تقدر تحجز شقتك بأرقي الاحياء بالعاصمة الإدارية بأول كمبوند رياضي متكامل الخدمات #scene 7 و انت مطمن على اولادك لانه يتميز بأعلى معدل امان و ده لانه مفيش شوارع رئيسية بداخله امتلك الان شقة 179 متر على فيو مميز جدا ( 3 غرف + 3 حمام + ليفينج + دريسينج + ريسيبشن + مطبخ ) بمقدم 220 الف و الباقي على 8 سنين للتفاصيل فون او واتس: 01050083069