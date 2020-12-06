شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|دلوقتى تقدر تحجز شقتك بأرقي الاحياء بالعاصمة الإدارية بأول كمبوند رياضي متكامل الخدمات #scene 7 و انت مطمن على اولادك لانه يتميز بأعلى معدل امان و ده لانه مفيش شوارع رئيسية بداخله امتلك الان شقة 179 متر على فيو مميز جدا ( 3 غرف + 3 حمام + ليفينج + دريسينج + ريسيبشن + مطبخ ) بمقدم 220 الف و الباقي على 8 سنين للتفاصيل فون او واتس: 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|r7- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075332
13,000 جنيه
13,000 جنيه
300 جنيه
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750,000 جنيه
750,000 جنيه