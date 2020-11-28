شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|عرض لفترة محدوده سعر المتر 6 الاف جنيه فقط في #العاصمة_ الادارية دلوقتى شقتك هتبقي ف اول كمبوند smart و مزود بجميع الخدمات و بسعر متر لاول مرة فى العاصمة جميع الوحدات بتطل على فيو مميز جدااا كل ده بكمبوند ILMONDO المصمم من اكبر الاستشارين الهندسيين بالوطن العربي امتلك #شقة فى #العاصمة_الادارية بمساحة 132 متر (غرفتين + 2 حمام +مطبخ + ريسيبشن ) بأفضل و ارقي الا حياء فى #العاصمة_الادارية بحي الـ r7 امام #النهرالاخضر و 3 دقائق من #الجامعةالكندية للتفاصيل فون او واتس : 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074311
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