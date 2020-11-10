شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

الان و #لفترة_محدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية , تم فتح البيع بالمشروع الجديد #scene7 , كمبوند شامل جميع الخدمات من مول تجاري ومطبخ مركزي واكاديميات رياضية ومناطق مخصصه للاطفال ومناطق مخصصة للشواء وحمامات سباحة وجيم وسبا ونادي اجتماعي وفي موقع متميز امتلك وحدة مساحتها 179 م مكونه من 3 غرف ودريسنج وليفنج و 3 حمام ومطبخ وريسبشن وبأقل سعر للمتر وتقسيط يصل ل 10 سنوات بدون فوائد , للتفاصيل والاستفسار اتصل علي 01050083069