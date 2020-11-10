شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|الان و #لفترة_محدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية , تم فتح البيع بالمشروع الجديد #scene7 , كمبوند شامل جميع الخدمات من مول تجاري ومطبخ مركزي واكاديميات رياضية ومناطق مخصصه للاطفال ومناطق مخصصة للشواء وحمامات سباحة وجيم وسبا ونادي اجتماعي وفي موقع متميز امتلك وحدة مساحتها 179 م مكونه من 3 غرف ودريسنج وليفنج و 3 حمام ومطبخ وريسبشن وبأقل سعر للمتر وتقسيط يصل ل 10 سنوات بدون فوائد , للتفاصيل والاستفسار اتصل علي 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071923
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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