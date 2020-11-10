شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|تطرح شركة #اكام بالشراكة مع بنك فيصل الاسلامي ثاني مشاريعه ب #العاصمةالادراية بموقع متميز جداا امام النهر الاخضر و ٣ دقايق من #الحي الحكومي حيث ان يتميز الكمبوند بأنه :اول كمبوند رياضي في مصر بمعني ان بيتك جوا نادي و ده لان فيه كل الاكاديميات اللي اولادك يحتاجوها مساحات ونماذج مختلفة تناسب اختياراتكم تبدأ من 124 م *اقل سعر متر بالعاصمة الادارية *انظمة سداد متنوعة ،0% مقدم او تقسيط يصل ل 10 سنين اتصل الان على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071922
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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