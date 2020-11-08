شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|الان و#لفترةمحدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية دقايق من النهر الاخضر و دار الاوبرا , تم فتح البيع بالمشروع الجديد #scene7 , كمبوند شامل جميع الخدمات من مول تجاري ومطبخ مركزي واكاديميات رياضية ومناطق مخصصه للاطفال ومناطق مخصصة للشواء وحمامات سباحة وجيم وسبا ونادي وفي موقع متميز امتلك وحدة مساحتها 156 متر علي فيو بحيرة مكونه من 3 غرف وليفنج و 3 حمام ومطبخ وريسبشن بسعر 2028000 فقط بعد الخصم لفترة محدودة بمقدم 10% وقسط 19015 علي 8 سنين بدون فوائد للتفاصيل 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071684
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