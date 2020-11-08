شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الان و#لفترةمحدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية دقايق من النهر الاخضر و دار الاوبرا , تم فتح البيع بالمشروع الجديد #scene7 , كمبوند شامل جميع الخدمات من مول تجاري ومطبخ مركزي واكاديميات رياضية ومناطق مخصصه للاطفال ومناطق مخصصة للشواء وحمامات سباحة وجيم وسبا ونادي وفي موقع متميز امتلك وحدة مساحتها 156 متر علي فيو بحيرة مكونه من 3 غرف وليفنج و 3 حمام ومطبخ وريسبشن بسعر 2028000 فقط بعد الخصم لفترة محدودة بمقدم 10% وقسط 19015 علي 8 سنين بدون فوائد للتفاصيل 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاصمة الادارية الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071684
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه مميزة بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقه مميزة بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقةللبيع فى #التجمعالخامس الشقة مساحتها 164 م ( 3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) دور تانى على view ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس - في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس - في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350 جنيه

7/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي - في القاهرة مصر

للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للسكن الفندقي الفاخر شقة مفروشة للايجار هايديولكس بمدينة نصر بجوار مول سيتي ستارز بكمبوند متكامل الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم - في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم عبيد منطقه هاديه بوسط اشه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: بموقع مميز على طريق النصر شقة مفروشة للايجار بجوار سيتي ستارز مول مدينة نصر - في القاهرة مصر

بموقع مميز على طريق النصر شقة مفروشة للايجار بجوار سيتي ستارز مول مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بموقع مميز على طريق النصر شقة مفروشة للايجار بجوار سيتي ستارز مول مدينة نصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ كامل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري فرش راقي بشارع راقي جدا من عباس العقاد مدينة نصر 2نوم 2 ريسبشن مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر - في القاهرة مصر

شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشرتا مدينة نصر يطل على حمام سباحة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار اول مكرم عبيد مدينة نصر ببرج 2 اسانسير 3 نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ امريكي بجميع الاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر 2نوم 2ريسبشن مطبخ كامل فرش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

7/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager