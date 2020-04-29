شقه 90 م بـ 15 الف ايجار قديم

(للإيجار)
|شقه 90 م ببرج فخم الدور 8 وليس اخير . 2 نوم ورسبشن ومطبخ وحمام بالعداد منطقه الطالبيه فيصل طريق كفر طهرمس بجوار التامين ب15 ألف ايجار700ج مكتب العمده01028358685 01101273173
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العمده للعقارات
|التليفون:
|01028358685
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|العنوان:
|العشرين فيصل- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058611
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