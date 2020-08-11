(للبيع)
|شقه 300م فيو حديقه بعماره عائليه بم نصر بجوار جنينه مول وخلف مسجد رابعه العدويه شقه بعماره عائليه مبانى تسعينات بمساحه 300متر تقريبا طابق 3بعماره 5ادوار بمصعد ممتازمدخل شيك مقسمه ل4غرف ورسبشن و3حمام وتراس عملاق على حديقه 2000متر تشطيب سوبر لوكس ارضيات سيراميك كليوباترا وباركيه ارو مسمار بجوار كافه الخدمات غاز /وكهرباء 3فاز وتكييفات الشقه مسجله شهر عقارى بحصه كبيره جدا فى الارض يوجد جراج ل3سيارات امام العماره استلام فورى بسعر ممتاز وقارن الاسعار قبل الاتصال ولا للغير الجادين والوسطاء للاس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|شارع الطيران- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064684
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