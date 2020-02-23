شقه 252 متر بجوار JW marriott كمبوند سوان ليك حسن علام على 7 سنوات

(للتقسيط)
|الكمبوند في ارقي منطقة في التجمع الاول في القاهرة الجديدة - امام الرحاب دقائق من فندق JW marriott و الطريق الدائري - كما أنه يمكن الوصول إليه من خلال التجمع الأول. - بالقرب من الميراج سيتي بحوالي خمس دقائق فقط. - ومن الناحية الشمالية فإنه يقرب من بنزينة مصر للبترول - المساحه 252 متر - مقسمه الى 3غرف نوم - 3 حمام - ريسبشن - مطبخ - تراس - طرق السداد : مقدم 770 الف على 6 سنوات بدون فوائد - الحياة هناك كاملة الكمبوند متكامل الخدمات و المرافق مساحات خضراء - مطاعم و كافيهات - نادي اجتماعي - مركز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053877
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