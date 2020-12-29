شقه 190متر واجهة بحري بمدينة الشروق - المنطقه الثالثه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق عرررووووض بأقل الاسعار بـ700,000 ج كاش بدل من 770,000ج الاستلام خلال 3 شهور للعقار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01027775012

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العنوان: المنطقه الثالثه- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077964
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صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينة نصر بين النادى الاهلى وأحمد فخرى م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا - في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا 👈دوبلكس 280 متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 280 بمدينه الشروق - المنطقه الثالثة - في القاهرة مصر

دوبلكس 280 بمدينه الشروق - المنطقه الثالثة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 280 متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

27/12/2020
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صورة الاعلان: وحده 120 متر دور تاني كورنر سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,00 - في القاهرة مصر

وحده 120 متر دور تاني كورنر سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,00

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحده 120 متر دور تاني كورنر سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,00.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

117,300 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: فرصتك ف العاصمه الادريه - في القاهرة مصر

فرصتك ف العاصمه الادريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصم 20% في كومباوند كاسيل لاندمارك العاصمة الإدارية بتقسيط يصل حتى 10 سنوات بدون فوائد إحجز وحدتك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة بارقي مكان بالعاصمة الادارية منطقة الr8 اقل كثافة سكانية جميع الخدمات متوفرة مستوي عالي من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: فرصة استثمارية مضمونة - في القاهرة مصر

فرصة استثمارية مضمونة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة عقارية مضمونة و مضمونة لأنها في العاصمة الادارية سواء في الداون تاون او الكومباوندات تقدر تمتلك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

العاصمه الاداريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحده 120 متر دور تاني كورنر 👌 سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,000 نسبة تحميل &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,170,000 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

▪️ارخص سعر متر في العاصمة سعر متر موحد ٨٥٠٠ 💥💥&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(فرص)

- في القاهرة مصر

وحده 120 متر دور تاني كورنر 👌 سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,000 نسبة تحميل &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

205m ▪️ 1.845.000 over 7 years 👌🏻 ▪️view landscape ӽ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 163متر بحري فيو لاند سكيب وبحيرات دور اول ثلاث غرف وليفينج منهم غرفه ماستر السعر قبل الخصم 2,221.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
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