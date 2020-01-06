(للبيع)
|شقه 180 م للبيع على المحور المركزى ب6أكتوبر الشقه باالدور الاول 3نوم و3 حمام و 3 بلكون تشطيب سوبر لوكس سعر المتر 8700 جنيه كود الاعلان 140372 للتواصل 01002885110 #شقه_للييع #شقة_للبيع_6أكتوبر #شقه_المحور_المركزى_للبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ؤ
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047901
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