شقه 180م باول كورنيش المعادى بمنطقه هادئه

(للبيع)
|فرصه للسكن والاستثمار من المالك مباشرة شقة باول كورنيش المعادي مساحة 180 م تبعد عن الكورنيش 150م فقط ( 3 غرف – ريسبشن كبير - 2 حمام- مطبخ ) التشطيب سوبرلوكس - الدور الخامس – عدد 2 اسانسير بعماره ذات مدخل متميز – تتميز المنطقه بالهدوء ومدخل خاص .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamel fawzy
|التليفون:
|+201126682229
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|العنوان:
|اول كورنيش المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108781
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