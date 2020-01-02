شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار العسكري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار العسكري - في الشرقية مصر

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شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار مدرسة الثانويه العسكري شقه سكنيه ببرج زيزنيا بالزقازيق بتطل على البحر ومسجد الفتح أعلى سوبر ماركت زهران بجوار مدرسة الثانويه العسكريه تشطيب سوبر لوكس البرج مراقب بأكمله بكاميرات المراقبه وبه مسجد وهايبر ماركت زهران الشقه متوفر بها عداد كهرباء وغاز وتكتافون الشقه مستأجرة ب 4000 جنيه شهريا و ينتهى العقد ابريل ٢٠٢١
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Abu Eyad
التليفون: 00966558768706 - 01000741515

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العنوان: - الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,900,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050422
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صورة الاعلان: شقة للبيع غرفتين دور الثانى ش.قسم ثان الزقازيق - في الشرقية مصر

شقة للبيع غرفتين دور الثانى ش.قسم ثان الزقازيق

(للبيع)

- في الشرقية مصر

شقة للبيع 60م.غرفتين+مطبخ +حمام.طابق الثانى تشطيب داخلى سوبرلوكس مكيفة ش.قسم ثان.أمام رئاسة حى ثان ا.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

2/1/2020
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