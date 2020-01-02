شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار العسكري

شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار مدرسة الثانويه العسكري شقه سكنيه ببرج زيزنيا بالزقازيق بتطل على البحر ومسجد الفتح أعلى سوبر ماركت زهران بجوار مدرسة الثانويه العسكريه تشطيب سوبر لوكس البرج مراقب بأكمله بكاميرات المراقبه وبه مسجد وهايبر ماركت زهران الشقه متوفر بها عداد كهرباء وغاز وتكتافون الشقه مستأجرة ب 4000 جنيه شهريا و ينتهى العقد ابريل ٢٠٢١