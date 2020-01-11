شقه 175 بالوران شارع عز العرب

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه 175 بالوران شارع عز العرب - في الإسكندرية مصر

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بسم الله الرحمن الرحيم كود(4208) شقه 175 بالوران شارع عز العرب 3غرف ورسيبشن3 قطع و2 حمام (ارضيات باركيه ) عدادات ( مياه وكهرباء وغاز ) 2 مصعد الدورال3 العمارة 15 دور السعر : 2 مليون و500 الف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجار للعقارات
التليفون: 01273484565

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العنوان: شارع ابو العرب- ميامى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048527
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8/1/2020
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6/1/2020
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5/1/2020
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2/1/2020
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شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية 01012412542 لدينا شقق قانون جدي.
العنوان:

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القسم: 

600 جنيه

1/1/2020
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العنوان:

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26/12/2019
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القسم: 

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24/12/2019
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