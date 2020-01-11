(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود(4208) شقه 175 بالوران شارع عز العرب 3غرف ورسيبشن3 قطع و2 حمام (ارضيات باركيه ) عدادات ( مياه وكهرباء وغاز ) 2 مصعد الدورال3 العمارة 15 دور السعر : 2 مليون و500 الف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|شارع ابو العرب- ميامى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048527
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