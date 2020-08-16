شقه 170 م بالشروق

(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 170 م عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) بالدور الثاني بعد الارضي 🎉عرض لفترة محدودة سعر المتر 4800 ج ( يوجد تسهيلات ) 👈الاستلام خلال 8 شهور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065176
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