شقه 169 منطقه كارفور الدوان تاون اسكندريه

(للبيع)
|امتلك وحدتك بارقي كومباوند خلف كارفور حيث الرفاهيه و الهدوء يتميز الكومباوند انه يقوم علي 500 فدان (30 % مباني -70% مساحات خضراء) يتميز الكومباوند بالعديد من خدمات ( نادي رياضي -مول تجاري عالمي- مساحات حضراء - امن و حراسة ) طريقه الدفع : مقدم 10% تقسيط حتي 7 سنوات مساحات تبدأ من 178 م علي مطلات مختلف .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميرنا
|التليفون:
|01129862310
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|العنوان:
|كارفور داون تاون- الاسكندريه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|19,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076012
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