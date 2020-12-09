شقه 169 منطقه كارفور الدوان تاون اسكندريه

امتلك وحدتك بارقي كومباوند خلف كارفور حيث الرفاهيه و الهدوء يتميز الكومباوند انه يقوم علي 500 فدان (30 % مباني -70% مساحات خضراء) يتميز الكومباوند بالعديد من خدمات ( نادي رياضي -مول تجاري عالمي- مساحات حضراء - امن و حراسة ) طريقه الدفع : مقدم 10% تقسيط حتي 7 سنوات مساحات تبدأ من 178 م علي مطلات مختلف .