شقه 169 منطقه كارفور الدوان تاون اسكندريه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
امتلك وحدتك بارقي كومباوند خلف كارفور حيث الرفاهيه و الهدوء يتميز الكومباوند انه يقوم علي 500 فدان (30 % مباني -70% مساحات خضراء) يتميز الكومباوند بالعديد من خدمات ( نادي رياضي -مول تجاري عالمي- مساحات حضراء - امن و حراسة ) طريقه الدفع : مقدم 10% تقسيط حتي 7 سنوات مساحات تبدأ من 178 م علي مطلات مختلف .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ميرنا
التليفون: 01129862310

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كارفور داون تاون- الاسكندريه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 19,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076012
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

للبيع شقة بالدور الثانى مساحة 140 متر تصلح للاستخدام التجارى والعيادات شارع صديق شيبوب متفرع من البك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: شقة 180 متر جليم علي البحر مباشرة - في الإسكندرية مصر

شقة 180 متر جليم علي البحر مباشرة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقق للبيع بالاسكندرية مساحه // 180 متر تشطيب // الترا لوكس بناء // 95 الوضع القانوني // مرخصه وكامل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: شقة 135 متر المندرة علي البحر مباشرة - في الإسكندرية مصر

شقة 135 متر المندرة علي البحر مباشرة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقق للبيع بالاسكندرية مساحه // 135 تشطيب // سوبر لوكس بناء // 2006 الوضع القانوني // مرخصه وكامله ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: • شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر - في الإسكندرية مصر

• شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

• شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر • مساحه 120م • ٣ غرف • ريسبشن قطعتين •.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

2/11/2020
صورة الاعلان: صمم شقتك علي زوقك و سيب التنفيذ علينا - في الإسكندرية مصر

صمم شقتك علي زوقك و سيب التنفيذ علينا

(للاستثمار)

- في الإسكندرية مصر

المعـاينه مجـانا صمم شقتك علي زوقك و سيب التنفيذ علينا هنشطبـلك بيتـك بأجـود الخامـات 🎯 م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900 جنيه

2/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager