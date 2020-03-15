شقه 165 متر للبيع في القاهرة الجديده كمبوند زيد ايست

الموقع : في قلب القاهرة الجديده التجمع الخامس امام كمبوند لافيستا يتكون المشروع من وحدات سكنية بأبراج تتكون من ارضي و 8 ادوار :- تسلم الشقق متشطبة تشطيب عالى بالتكييفات و المطبخ . جميع الوحدات الأرضية لها الحديقة الخاصة بها . جميع الشقق بالدور االخير لها مسطح خاص بها . تحتوي الأبراج على جراج بالبدروم . أنظمة السداد :- 10% مقدم - 5% بعد 3 شهور - 10% عند الاستلام وتقسيط حتى 6 سنوات . 165م (3 غرفة) توتال السعر = 3.877.500 مقدم 10% = 387,750 القسط الشهري لمدة 6 سنوات =40,000 للتواصل والاستفسارات