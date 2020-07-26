شقه 150 م في حي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

(للبيع)
|أفضل توقيت ممكن تشتري فيه عقار وتحفظ قيمة فلوسك وده لأن الاستثمار في العقار هو الأمن لمدخراتك وبعد انتهاء أي أزمة وقتها بس بتحقق ربح مش ممكن تحصل عليه في الأوقات العادية اسكن دلوقتي في قلب بيت الوطن بالتجمع الخامس وادفع 30 % فقط وخليك الأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة وبأقل سعرللمتر يبدأ من 5000 وتسهيلات حتي 4 سنوات مساحة 150 م 3 غرف +2 حمام +مطبخ +ريسبشن تصميمات معمارية حديثة جراجات تحت الأرض استغلال أمثل للمساحات الداخلية خد الخطوة واستثمر الأن في أفضل مواقع بيت الوطن عشان استثمارك هيحقق العائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmotaqa development
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063841
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