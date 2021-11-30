شقه 150م للايجار للعرائس كفرالجبل هرم

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صورة الاعلان: شقه 150م للايجار للعرائس كفرالجبل هرم - في الجيزة مصر

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شقه 150 م للايجار للعرائس كفرالجبل منطقه الشوربجي هرم في برج /ثاني بلكونه / 3 غرف + ريسبشن + مطبخ + حمام / تشطيب سوبر لوكس / علي المفتاح . المطلوب 1500 ج شهريا / 5000 ج تامين / عقد سنتين / يجدد في حالة الالتزام . للاستعلام الحج / ابومحمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: دائري المنيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113662
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