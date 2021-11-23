شقه 150م للايجار للعرائس كفرالجبل هرم

(للإيجار)
|شقه 150 م للايجار للعرائس كفرالجبل منطقه الشوربجي هرم في برج /ثاني بلكونه / 3 غرف + ريسبشن + مطبخ + حمام / تشطيب سوبر لوكس / علي المفتاح . المطلوب 1500 ج شهريا / 5000 ج تامين / عقد سنتين / يجدد في حالة الالتزام . للاستعلام الحج / ابومحمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01270021065
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|العنوان:
|دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113661
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