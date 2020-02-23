شقه 148 للبيع في سراي القاهرة الجديدة على 10 سنوات compound sara

(للتقسيط)
|الموقع : على طريق القاهرة السويس وبالقرب من العاصمة الادارية , 15 دقيقة فقط من الطريق الدائرى الدولى وAUC - كمبوند سراى القاهرة الجديدة من تصميم شركة "Benoy" صاحبة تصميم مشروع City Walk Dubai - خدمات كمبوند سراي القاهرة الجديدة – فنادق عالمية – مركز فروسية – مطاعم وكافيهات متمركزة علي اللاجونز – انشطة رياضية – كريستال لاجونز بطول المشروع - المساحه 148 متر . 3غرف نوم ، 3 حمام ، ريسبشن ، مطبخ امريكي - سعر المتر يبدا من 13 الف - طرق السداد : بدون مقدم على 10 سنوات بدون فوائد - و يقع الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053932
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