شقه 140 متر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف بجوار برج زين -

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه 140 متر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف بجوار برج زين - - في الرياض السعودية

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شقه 140 متر علي الطوب الاحمر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف- بجوار برج زين -3 غرف ورسبشن كبير -2 حمام 2 بلكونه -الدور الخامس بعد الاداري -موقع ممتاز -تهويه جيدة -البرج علي الشارع العمومي -وجهه داخلي يرجي التواصل مع مامعلن ا وعلي 01110869622 سعر المتر 3500 جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد سيد
التليفون: 00966562622671

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شبرا الخيمه- الشارع الجديد
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 490,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095860
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السعر
تاريخ الإعلان
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جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات

(للبيع)

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة ا.
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الرياض - السعودية

1 ريال

2/6/2021
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بوابات كشف المعادن المتطورة

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بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميت.
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الرياض - السعودية

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2/6/2021
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اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

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الرياض - السعودية

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2/6/2021
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب - X-RAY

جهاز تفتيش الحقائب - X-RAY

(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/6/2021
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ارضييات ريز فلور

(للبيع)

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1/6/2021
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قواطع دورات مياه فينوليك

(للبيع)

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الرياض - السعودية

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1/6/2021
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صورة الاعلان: البوابات الأمنية الألكترونية لكشف المعادن

البوابات الأمنية الألكترونية لكشف المعادن

(للبيع)

البوابات الأمنية لكشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

31/5/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

للطباعة بصورة اوضح واسرع نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة س.
العنوان:

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القسم: 

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31/5/2021
صورة الاعلان: الأجهزة والمستلزمات الالكترونية للمطاعم والكافيهات

الأجهزة والمستلزمات الالكترونية للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

إن كنت تبدأ فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

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30/5/2021
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#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التال.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

28/5/2021
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14,000 ريال

28/5/2021
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مطلوب مديرة للعمل بصالون حلاقة نسائي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى ا

(فرصة عمل)

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28/5/2021
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*مطلوب شيف و معلم حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمس

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28/5/2021
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28/5/2021
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