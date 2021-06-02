شقه 140 متر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف بجوار برج زين

(للبيع)
|شقه 140 متر علي الطوب الاحمر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف- بجوار برج زين -3 غرف ورسبشن كبير -2 حمام 2 بلكونه -الدور الخامس بعد الاداري -موقع ممتاز -تهويه جيدة -البرج علي الشارع العمومي -وجهه داخلي يرجي التواصل مع مامعلن ا وعلي 01110869622 سعر المتر 3500 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد سيد
|التليفون:
|00966562622671
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|العنوان:
|- شبرا الخيمه- الشارع الجديد
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|490,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095860
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال