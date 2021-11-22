شقه 140م للايجار للعرائس كفرالجبل هرم

(للإيجار)
|شقه 140 م للايجار للعرائس فقط ش زغلول كفرالجبل منطقه الشوربجي هرم 3 غرفه / ريسبشن 2 فطعه / حمام / مطبخ / غاز طبيعي / الدور الثاني / تشطيب عالي جدا جدا يناسب العرائس / عماره شيك الايجار شهريا / 1400 ج للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارت الهرم 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|ش زغلول كفر الجبل منطقه الشوربجي هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112378
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