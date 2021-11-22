شقه 140م للايجار للعرائس كفرالجبل هرم

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه 140م للايجار للعرائس كفرالجبل هرم - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقه 140 م للايجار للعرائس فقط ش زغلول كفرالجبل منطقه الشوربجي هرم 3 غرفه / ريسبشن 2 فطعه / حمام / مطبخ / غاز طبيعي / الدور الثاني / تشطيب عالي جدا جدا يناسب العرائس / عماره شيك الايجار شهريا / 1400 ج للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارت الهرم 01278900910 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش زغلول كفر الجبل منطقه الشوربجي هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112378
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار بالدقى وامام جامعة القاهرة شقق ممتازة - في الجيزة مصر

ايجار بالدقى وامام جامعة القاهرة شقق ممتازة

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

شقة ايجار بالدقى شقة ايجار دور تالت مفروش امام جامعةالقاهرة غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ مطلوب 3500جن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: شقة مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق - في الجيزة مصر

شقة مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة للبيع تمليك مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق200متر من مستشفى احمد ماهر تص.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: شقة عروسة للبيع بفيصل الطوابق - في الجيزة مصر

شقة عروسة للبيع بفيصل الطوابق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة عرووووسة للبيع شقة سوبر سوبر سووووبر لوكس جاهزة ع الفرش على طوووول مفيهاش غلطة تشطيبها تحفة ومتك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

410,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه - في الجيزة مصر

شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه حدائق الاهرام بجوار النادي و المو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

460,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالهرم - في الجيزة مصر

شقة للبيع بالهرم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة للبيع من المالك مباشرة ـ بالهرم ـ مساحة 140متر ـ 3/4 تشطيب ـ بالدور 11 " قبل الاخير" ببر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: شقة 230 متر شارع المدينه المنورة - من محى الدين ابو العز - المهندسين - واج - في الجيزة مصر

شقة 230 متر شارع المدينه المنورة - من محى الدين ابو العز - المهندسين - واج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة 230 متر شارع المدينه المنورة - من محى الدين ابو العز - المهندسين - واجهه ع نادى الصيد وخلفية عل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

25,000,000 جنيه

26/10/2021
صورة الاعلان: للبيع شقه مميزة بمدينه نصر بالقاهرة - في الجيزة مصر

للبيع شقه مميزة بمدينه نصر بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقه للبيع مساحتها 120 متر بمدينه نصر بواجهتين واحده تطل على مول ستي ستارز و ستي ستنر و الاخري جانبية.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: شقتك بأقل سعر متر 3500 خطوتين لشارع الجيش البوابه الرابعه حدائق الاهرام - في الجيزة مصر

شقتك بأقل سعر متر 3500 خطوتين لشارع الجيش البوابه الرابعه حدائق الاهرام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقتك بأقل سعر متر 3500 خطوتين لشارع الجيش البوابه الرابعه حدائق الاهرام *155 متر *دور اول واجهه *.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

22/10/2021
صورة الاعلان: عقار للاسثمار فرصة بترسا للبيع - في الجيزة مصر

عقار للاسثمار فرصة بترسا للبيع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عقار سوبر لو كس ودخل فرعونى رخام بة 13 شقة و2 محل بة 3 شقق و2 محل فاضيين دخل شهرى 20 الف جنية للجاد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

500 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: شقتك باحسن سعر و احسن موقع خطوتين للنادي و المول البوابه الرابعه - في الجيزة مصر

شقتك باحسن سعر و احسن موقع خطوتين للنادي و المول البوابه الرابعه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقتك باحسن سعر و احسن موقع خطوتين للنادي البوابه الرابعه 125 متر تشطيب سوبر لوكس منطقه ط قرب النادى.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

16/10/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بالهرم - في الجيزة مصر

شقه للبيع بالهرم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقه متشطبه حوالى 200م بالهرم عباره عن 3 غرف ورسبشن و2 حمام ومطبخ وبها 5 تكيفات وعاد كهربا وغاز وتليف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: للجادين فرصة لاتتكرر شقة للبيع بعمارات العرائس -محطة التعاون-الهرم - في الجيزة مصر

للجادين فرصة لاتتكرر شقة للبيع بعمارات العرائس -محطة التعاون-الهرم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة 90م غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس -الدور الرابع- بدون أسانسير العمارات كلها خمسة أد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

13/10/2021
صورة الاعلان: شقه للايجار قانون جديد بالمهندسين شارع لبنان - في الجيزة مصر

شقه للايجار قانون جديد بالمهندسين شارع لبنان

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

شقه فاخره جدا 3غرف/2حمام /3رسيبشن /ارضيات سيراميك كيلوبترا/سوبرسوبر لوكس/سكن فوري /حمامات ايديل استن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

10/10/2021
صورة الاعلان: شقه للايجار مفروش بالمهندسين فرش فاخر - في الجيزة مصر

شقه للايجار مفروش بالمهندسين فرش فاخر

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

شقه فاخره جدا 3غرف/2حمام /3رسيبشن /ارضيات سيراميك كيلوبترا/سوبرسوبر لوكس/فرش فاخر جدا ونظيف /سكن فور.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

9/10/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالمهندسين - في الجيزة مصر

شقة للبيع بالمهندسين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

للبيع شقه المساكن شارع السودان الرئيسي المهندسين الدور الثاني سلم 90 متر 2غرفه ورسبشن 2قطعه و2حمام .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

970,000 جنيه

9/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager