شقه 135م بحري واجهه بمنطقة فيلات وإسكان فاخر مميز بحدائق اكتوبر دقائق من مول مصر ومدينه الإنتاج الإعلامي من المالك مباشره فقط بمقدم تعاقد 35% وقسط علي 48شهر بدون فوائد استلام نصف تشطيب مداخل رخام اسانسير عداد كهرباء،جميع المرافق مياه وكهرباء وصرف قريبه من نادي الزمالك والقريه الكونيه 6دقائق من مدينه زويل 8دقائق من مول مصر