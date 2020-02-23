شقه 135م بحري دبل فيس (علي شارع رئيسي/جاردن ومنطقة خدمات) بحدائق اكتوبر بمنطقة فيلات وإسكان فاخر مميز من المالك مباشره فقط بمقدم تعاقد 35% وقسط الباقي علي4سنوات بدون فوائد استلام نصف تشطيب مداخل رخام اسانسير عداد كهرباء،جميع المرافق مياه وكهرباء وصرف قريبه من نادي الزمالك والقريه الكونيه 6دقائق من مدينه زويل 8دقائق من مول مصر