(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود( 4142) شقه 130 م سيدي بشربحري عند جزارة السماح والرضا 3غرف ورسيبشن 3 قطع و2 حمام ومطبخ سوبر لوكس عدادات ( مياه وكهرباء وغاز 2 مصعد) الدور12 والعمارة 18 دور السعر : المطلوب 670 الف كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|سيدى بشر بحرى- سيسدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048205
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