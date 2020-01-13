(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود(4206) شقه 130م المنتزه شارع النبوي المهندس 3غرف ورسيبشن و 2 حمام تشطيب سوبر لوكس عدادات ( مياه وكهرباء وغاز و 2 مصعد) الدورالسابع السعر : 700 الف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|المندرة شارع النبوى الهندس- المندرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048704
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