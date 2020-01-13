بسم الله الرحمن الرحيم كود(4206) شقه 130م المنتزه شارع النبوي المهندس 3غرف ورسيبشن و 2 حمام تشطيب سوبر لوكس عدادات ( مياه وكهرباء وغاز و 2 مصعد) الدورالسابع السعر : 700 الف