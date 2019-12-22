شقه 122م في القاهره الجديده قسط شهري 13 الف فقط

شقه للبيع في القاهره الجديده بجوار مدينتي القسط الشهري 13.000 فقط بدون مقدم ولادفعات بمناسبه مرور 60 عام على تاسيس شركه مدينه نصر للاسكان والتعمير ، العرض لفتره محدوده شقتك مقسمه الي 2 غرفه نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ ، تراس للتفاصيل والاستفسارات : 01276211735 او واتساب