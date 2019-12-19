شقه 122م في الشيخ زايد مقدم 5%

(للتقسيط)
|شقه للبيع في ابراج زيد للمهندس نجيب ساويرس في قلب الشيخ زايد العرض لفاره محدوده مقدم 5% وفتره سداد على 7 سنوات بدون فوائد سعر المتر 24.000 شامل التكيفات والمطبخ والباركينج والكلوب هاوس المساحات تبدا من 102 م للتفاصيل والاستفسارات : 01276211735 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045959
3,600 جنيه
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