شقه 120 م للايجار للعرائس فقط كفرالجبل هرم

(للإيجار)
|شقه 120 م للايجار للعرائس فقط . يشترط ان يكون .طبيب .مهندس.مدرس. محامي. موظف. 4 غرفه + صاله + حمام + مطبخ 3.50م * 3.50 م الدور الثالث . تشطيب سوبرلوكس + عداد كهرباء القديم. منطقه الشوربجي كفر الجبل هرم الايجار شهريا / 1000 ج التعاقد سنتيين قابل للتجديد في حاله اللاتزام للاستعلام الحج ابومحمد 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01148397852
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|العنوان:
|كفرالجبل هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063304
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