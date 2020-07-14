شقه 120 م للايجار للعرائس فقط كفرالجبل هرم

شقه 120 م للايجار للعرائس فقط . يشترط ان يكون .طبيب .مهندس.مدرس. محامي. موظف. 4 غرفه + صاله + حمام + مطبخ 3.50م * 3.50 م الدور الثالث . تشطيب سوبرلوكس + عداد كهرباء القديم. منطقه الشوربجي كفر الجبل هرم الايجار شهريا / 1000 ج التعاقد سنتيين قابل للتجديد في حاله اللاتزام للاستعلام الحج ابومحمد 01148397852