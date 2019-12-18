شقه 110 م للبيع بالقرب من معهد العالى للهندسه بالحى الثالث 2نوم ، حمام ، مطبخ /ريسبشن 2 ق التشطيب سوبر لوكس بالدور الاول السعر 790 الف جنيه للتواصل 0117298888