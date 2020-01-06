شقه 100 م للبيع بالشيخ زايد

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقه 100 م للبيع بالشيخ زايد الشقه بالدور الاول التقسيم الداخلى 3نوم وحمام و مطبخ و ريسبشن 2 ق الشقه متشطبه سوبر لوكس السعر المطلوب 550 الف جنيه كود الاعلان : 140373 للتواصل 01002885110
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: samah.ramcees
التليفون: +201002885110

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - بي
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 550,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047921
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22/12/2019
صورة الاعلان: شقة تحفة للبيع بالسياحية السادسة 6 أكتوبر بسعر مميز 300 متر - في 6 أكتوبر مصر

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بسعر مميز شقة تحفة للبيع بالسياحية السادسة 6 أكتوبر • المساحه: 300 متر • الدور الثاني بأسانسير • 4 .
العنوان:

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القسم: 

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22/12/2019
صورة الاعلان: للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد 225 متر - في 6 أكتوبر مصر

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للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد • المساحه: 225 متر • الدور الثالث بأسانسير •.
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القسم: 

18,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد 210م - في 6 أكتوبر مصر

بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد 210م

(للبيع)

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بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد • المساحه: 210 متر • الدور ا.
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6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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22/12/2019
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