شقه 100 م للبيع بالشيخ زايد الشقه بالدور الاول التقسيم الداخلى 3نوم وحمام و مطبخ و ريسبشن 2 ق الشقه متشطبه سوبر لوكس السعر المطلوب 550 الف جنيه كود الاعلان : 140373 للتواصل 01002885110