بسم الله الرحمن الرحيم كود(4207) شقه 100م ميامي الجديده امام مدرسه القدس الدوليه 3غرف ورسيبشن 2 قطعه وحمام تشطيب الترا سوبر لوكس عدادات ( مياه وكهرباء وغاز و 2 مصعد) الدورال 13العمارة 15 دور السعر : 420 الف