(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود(4207) شقه 100م ميامي الجديده امام مدرسه القدس الدوليه 3غرف ورسيبشن 2 قطعه وحمام تشطيب الترا سوبر لوكس عدادات ( مياه وكهرباء وغاز و 2 مصعد) الدورال 13العمارة 15 دور السعر : 420 الف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|ميامى الجديده- ميامى الجديده
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048611
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