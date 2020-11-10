شقه مميزه للبيع بشارع الحجاز مصر الجديده 180 متر للسكن العائلي

(للبيع)
|شقه للبيع بمصر الجديده بشارع الحجاز لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 180 متر مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريسبشن - 2 حمام ومطبخ تشطيب هاي لوكس مكيفه الدور السادس وليس الاخير 2 اسانسير واجهه مميزه علي شارع بيروت السكن العائلي الهادئ مسجله ولها حصه في الارض السعر المطلوب 2 مليون للاستعلام 01013760484
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013760484
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|العنوان:
|شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071908
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