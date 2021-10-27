شقه مميزه فى كمبوند وان قطاميه اطلاله مميزه على المنطقه الخضراء

(للبيع)
|شقه 105م مميزه بكمبوند وان قطاميه بالمعادى 2 غرفه وحمام نصف تشطيب دور تاسع اطلاله مميزه عالمنطقه الخضراء خالصة الاقساط بعقد نهائى من الكمبوند.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamel fawzy
|التليفون:
|01126682229
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|العنوان:
|اول كورنيش المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108782
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