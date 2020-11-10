شقه مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|عرض لفتره محدوده جداا أقل سعر متر بالعاصمة 8 الاف جنيه فقط ده غير العائد الى بيصل الى 33% فرصة امتلاك شقه بأرقي مكان #بالعاصمة_الاداريه الجديده بحى الـ r7 بجوار المطار و #النهر_الاخضر بكمبوند ILMONDO المصمم من اكبر الاستشارين الهندسيين بالوطن العربي بمساحة 136 متر (غرفتين + 2 حمام +مطبخ + ريسيبشن ) للتفاصيل فون او واتس : 01050083069 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071926
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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