شقه مميزة بالتجمع الخامس

(للبيع)
|#شقةللبيع فى #التجمعالخامس الشقة مساحتها 164 م ( 3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) دور تانى على view حلو جدا الكمبوند فى كل الخدمات من مساحات خضراء واسعة – نوافير اصطناعية – مطاعم وكافيهات– جراج مغطى – جيم – club house– مول تجارى فى كل الماركات – فندق 7 نجوم المقدم 1058000الف وتكملة اقساط على 8 سنوات القسط الشهري 25700 البيع متشطب بالتكيفات بالمطبخ العمارة ارضي و 3 ادوار فقط خصوصية جداا للتواصل فون 01050083069 وواتساب على نفس الرقم #استلام_فورى فى #التجمع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071687
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