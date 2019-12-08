شقه مقروش للايجار بالعريش الهرم و فيصل

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تفاصيل الإعلان
مكتب التوحيد للعقارات الي عايز شقه مفروش باليوم او الشهر اسعار الشهريه يكلمنا للتواصل 01118762536
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: علي
التليفون: 01118762536

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العنوان: العريش الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045540
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