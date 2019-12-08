شقه مقروش للايجار بالعريش الهرم و فيصل

(للإيجار)
|مكتب التوحيد للعقارات الي عايز شقه مفروش باليوم او الشهر اسعار الشهريه يكلمنا للتواصل 01118762536
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علي
|التليفون:
|01118762536
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|العنوان:
|العريش الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045540
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