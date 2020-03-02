شقه مفروشه مميزه بين عباس ومكرم بسعر مميز

(للإيجار)
|#شقة_مفروشة فرش أمريكي #للايجار بأرقى موقع بين #عباس_العقاد و #مكرم_عبيد #بمدينة_نصر 3 نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزة الكهربائية #فرش_راقي #مكيفة بالكامل انترنت واي فاي #تشطيب_هاي_لوكس بجميع الكماليات دور2 بالاسانسير #جراج خاص بالعمارة #مدخل_شيك بشارع هادي ومميز #أمن وانتركم قريبة من الحديقة الدولية للايجار اليوم ٦٥٠ج و الشهر ١٤الف ج مرحبا بالوسطاء للاستعلام والصور فون أو واتساب أو فايبر 01111448832
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مالك
|التليفون:
|01111448832
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054771
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