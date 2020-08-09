شقه مفروشه للا يجار بمدينه نصر ب 1400 ج فاليوم

(للإيجار)

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صورة الاعلان: شقه مفروشه للا يجار بمدينه نصر ب 1400 ج فاليوم - في العين السخنة مصر

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بكمبوند حديث شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر موقع متميز قريب جدا من#سيتي_ستارز_مول 3نوم 3ريسبشن 3حمام مطبخ كبير بجميع الاجهزة الكهربائية تشطيب هاي لوكس مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 1400ج الشهر 30000ج للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: - مدينه نصر
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064599
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج اليوم

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج اليوم

(للإيجار)

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشن 2 حمام مطبخ كامل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500 ج فاليوم

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500 ج فاليوم

(للإيجار)

للايجار امام #سيتي_ستارز مباشرة شقة مفروشة فاخرة بموقع حيوي ومتميز مدينة نصر 3 نوم 2ريسبشن مطبخ متكا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: استوديو مفروش للايجار بمدينه نصر

استوديو مفروش للايجار بمدينه نصر

(للإيجار)

للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر بجوار عباس العقاد مباشرة 2نوم1ريسبشن حمام واحد فرش راقي ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500ج فاليوم

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 500ج فاليوم

(للإيجار)

لهواه التميز شقة مفروشة 200م فاخرة للايجار 3نوم 3ريسبشن 2حمام مستويين سوبر000000 لوكس مكيفة بالكامل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب350 ج فاليوم

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب350 ج فاليوم

(للإيجار)

فرصه لاتعوض للايجار شقة مفروشة بموقع مميز بمدينه نصر من اول عباس العقاد قريبة من سيتي ستارز 3نوم 2ري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدبنه نصر ب 750 ج فاليوم

شقه مفروشه للايجار بمدبنه نصر ب 750 ج فاليوم

(للإيجار)

للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر . عباس العقاد الرئيسي 3نوم 3ريسبشن 2حمام . فرش راقي تشطيب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

9/8/2020
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صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج فاليوم

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بموقع متميز بجوار ميدان الساعة 2نوم وريسبشن حمام واحد مكيفة بالكامل بج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان

مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان

(فرصة عمل)

فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي تركبيات و زراعة اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/8/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم

شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: صيدلية للايجار بالمهندسين شارع رئيسى

صيدلية للايجار بالمهندسين شارع رئيسى

(للإيجار)

صيدلية 50م تشطيب س لوكس بجوار مستشفى وعيادات كبرى شارع رئيسى بالمهندسين وتصلح للسلاسل أيجار 25 الف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(للبيع)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى شركة الدهمان فورا مندوب تسويق

مطلوب للعمل فى شركة الدهمان فورا مندوب تسويق

(للبيع)

شركة الدهمان لاستيراد وتصدير وتجارة الاخشاب مطلوب للعمل فى شركة الدهمان مندوب تسويق وعلاقات عامه للش.
العنوان:

القليوبية - مصر

11,013 جنيه

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة السعودية فنيين أسنان خبرة من 3 : 5 سنوات مهم جداً كت.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا (مدير صيانة- مدير قطع غيار- مهندس صيانة استقبال )

مطلوب مهندسين ميكانيكا (مدير صيانة- مدير قطع غيار- مهندس صيانة استقبال )

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- مطلوب فورا :- 📌{{ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس صناعى للعمل بالسعودية

مطلوب مهندس صناعى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى مصنع بلاستيك بمدينة الرياض فى المملكة العربية السعودية مهندس صناعى Industrial Engine.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

9/8/2020
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