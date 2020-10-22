شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)
|لﻻيجار مده طويله شقه 160 متر 3غرف وصاله 2حمام مطبخ امريكانى سوبر لوكس مكيفه بالكامل اثاث بحاله جيده احمد عرابى المهندسين ثالث دور - واى فاى - اعتبارا من اليوم ٧٥٠٠ ج شهرى مهندس ميشيل ٠١٢٧٧٢٨٨٨٢٧
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميشيل واصف
|التليفون:
|٠١٢٧٧٢٨٨٨٢٧
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|العنوان:
|احمد عرابي- المهندسين احمد عرابي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070807
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