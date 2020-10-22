شقه مفروشه للايجار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار - في الجيزة مصر

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لﻻيجار مده طويله شقه 160 متر 3غرف وصاله 2حمام مطبخ امريكانى سوبر لوكس مكيفه بالكامل اثاث بحاله جيده احمد عرابى المهندسين ثالث دور - واى فاى - اعتبارا من اليوم ٧٥٠٠ ج شهرى مهندس ميشيل ٠١٢٧٧٢٨٨٨٢٧
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ميشيل واصف
التليفون: ٠١٢٧٧٢٨٨٨٢٧

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: احمد عرابي- المهندسين احمد عرابي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070807
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