شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه بالكامل بجميع الكماليات اليوم 300 والشهر6000 للاستعلام اتصل علي 01153339609