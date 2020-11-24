(للإيجار)
|شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه بالكامل بجميع الكماليات اليوم 300 والشهر6000 للاستعلام اتصل علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073903
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